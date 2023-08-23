Делегация ОАЭ прибыла в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС

Ее возглавляет правитель эмирата Рас-эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими

ДУБАЙ, 23 августа. /ТАСС/. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов прибыла во вторник вечером в Йоханнесбург для участия в работе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщило информационное агентство WAM.

Делегацию возглавляет правитель эмирата Рас-эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими, отмечает агентство. В ее состав входят государственный министр шейх Шахбут бен Нахайян Аль Нахайян, государственный министр по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими, а также посол страны в ЮАР Махш Саид аль-Хамели.

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия.