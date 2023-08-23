Арно Кларсфельд заявил, что это необходимо "ради Европы и, в частности, Франции и Германии"

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Здравое решение украинского конфликта предполагает территориальные уступки со стороны Киева. Такое мнение в эфире радио J высказал французский правозащитник Арно Кларсфельд, бывший советник Николя Саркози в период его президентства.

"В контексте украинского конфликта здравое решение может быть найдено. Да, с территориальными уступками, - сказал он. - Но не лучше ли это, чем ужасный конфликт, способный втянуть нас во всеобщую войну, которая снова разрушит Европу на ближайшие десятилетия?"

По его словам, "Европа уже два раза уничтожила себя во время мировых войн XX века". "Непростительно было бы вернуться к этому. Ради Европы и, в частности, Франции и Германии нужно работать над поиском компромисса", - считает Кларсфельд.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.