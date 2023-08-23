23 августа, 10:47

В ЮАР заявили, что БРИКС ценит позицию РФ по поиску путей разрешения кризиса на Украине

Президент африканской страны Сирил Рамапоса также отметил, что страны объединения согласны с точкой зрения президента России Владимира Путина о необходимости реформы системы международных организаций

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Страны - члены БРИКС ценят позицию России по вопросу миротворческих усилий, направленных на поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пленарной сессии саммита БРИКС после выступления на ней президента России Владимира Путина.

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"Мы ценим вашу позицию по признанию усилий по урегулированию украинского конфликта и готовность к переговорам, - заявил Рамапоса. - Страны БРИКС будут продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине".

Президент ЮАР сообщил, что страны БРИКС согласны с точкой зрения президента России о необходимости реформы системы международных организаций. "Мы согласны с вами в том, что международные организации должны быть реформированы, - отметил Рамапоса. - Это положение будет отражено в заключительной декларации саммита". 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияРамапоса, СирилВоенная операция на УкраинеСаммит БРИКС - 2023
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