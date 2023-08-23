23 августа, 10:34,
обновлено 23 августа, 11:21
Саммит БРИКС - 2023

Китай заявил, что страны БРИКС должны ускорить процесс расширения объединения

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что это необходимо для того, чтобы "как больше стран смогли набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении"

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Китай выступает за то, чтобы страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) ускорили процесс принятия новых членов в объединение. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарной сессии саммита БРИКС.

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"Я рад видеть большой энтузиазм со стороны развивающихся стран по поводу сотрудничества с БРИКС. Многие развивающиеся страны подали заявки на присоединение к механизму сотрудничества БРИКС, и мы должны использовать сотрудничество БРИКС для ускорения процесса расширения, чтобы как можно больше стран смогли присоединиться к семье БРИКС, набраться мудрости и работать вместе в целях продвижения глобального управления в более справедливом и разумном направлении", - сказал китайский лидер.

По его словам, то, что делает БРИКС, соответствует морали в международном масштабе и приносит пользу народу. "Оно (объединение - прим. ТАСС), несомненно, пойдет далеко и внесет большой вклад в мир и развитие во всем мире", - считает Си Цзиньпин.

Очередной саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
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