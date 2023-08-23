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Саммит БРИКС - 2023

Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны содействовать снижению эскалации в мире

По словам председателя КНР, страны - участницы объединения должны оказывать друг другу содействие при решении проблем, затрагивающих взаимные интересы

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС должны быть активными посредниками в урегулировании ключевых международных проблем и содействовать снижению эскалации в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Необходимо активно выступать в качестве посредников при решении ключевых проблем, содействовать политическому урегулированию вопросов, снижению эскалации и устранению напряженности", - сказал он на пленарной сессии саммита БРИКС.

Как уточнил Си Цзиньпин, страны - участницы объединения должны оказывать друг другу содействие при решении проблем, затрагивающих взаимные интересы. "Необходимо, чтобы государства БРИКС следовали по пути мирного развития", - добавил он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин принимает участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
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