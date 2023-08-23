Кабмин ФРГ принял законопроект об упрощении получения гражданства

Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала его "одним из самых важных проектов" действующего правительства

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии приняло законопроект, который в случае утверждения со стороны парламента упростит получение немецкого гражданства. Дата голосования в Бундестаге, после которого закон сможет вступить в силу, пока не определена.

"Реформа поможет создать современное миграционное право", - заявила в Берлине глава МВД Нэнси Фезер, представляя законопроект. Она назвала его "одним из самых важных проектов" действующего правительства. "Экономика в срочном порядке нуждается в этой реформе", - добавила министр.

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также правая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") критикуют инициативу кабмина. "Снижение требований к получению гражданства в условиях рекордной миграции спровоцирует поляризацию общества", - заявил представитель ХСС Александер Добриндт. "Мы решительно выступаем против любых попыток подорвать нашу социальную систему, безопасность, оставшееся благосостояние и ценности", - указала со своей стороны сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

Законопроект три правящие партии согласовали между собой еще в середине мая, а сейчас утвердили формально для представления в парламент. Он подразумевает, что все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как сейчас, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ, а в случае "особых интеграционных достижений" это будет возможно даже через три года. Кроме того соискателям гражданства не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали, действующие пока что правила подразумевают отказ от первого гражданства.

Не сможет получить немецкий паспорт тот, кто совершил в прошлом преступления на почве расизма и антисемитизма.

По данным немецкого Института экономических исследований, в 2022 году коммерческие организации не смогли найти квалифицированных специалистов на 630 тыс. вакансий. В 2021 году этот показатель составлял 280 тыс. Если ФРГ не будет работать над привлечением иностранной рабочей силы, то через 12 лет экономике Германии будет не хватать 7 млн работников, указывают эксперты.