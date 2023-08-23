Си Цзиньпин призвал страны БРИКС сообща наращивать свою мощь и укреплять сотрудничеств

Как отметил председатель КНР, перед государствами - членами объединения стоит задача - действовать ответственно, обеспечивать стабильность в условиях неустойчивой международной ситуации

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Государства - члены БРИКС должны совместными усилиями наращивать мощь и укреплять сотрудничество по всем направлениям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Страны - участницы объединения должны твердо стремиться к первоначально намеченным целям, сообща усиливать свою мощь, - подчеркнул он на пленарной сессии саммита БРИКС. - Нужно укреплять сотрудничество во всех сферах, содействовать формированию высококачественных партнерских отношений".

Как уточнил китайский лидер, перед государствами - членами объединения стоит задача - действовать ответственно, обеспечивать стабильность в условиях неустойчивой международной ситуации.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин принимает участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.