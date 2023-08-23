В Италии считают, что Запад в случае интервенции в Нигер воспринимался бы как колонизатор

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассчитывает, что всегда будет "преобладать путь диалога, даже если мы выражали поддержку отстраненному президенту"

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что выступает за путь диалога в Африке, в частности в Нигере, где в конце июля военные мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

Я рассчитываю, что всегда будет "преобладать путь диалога, даже если мы выражали поддержку отстраненному президенту", сказал он на проходящем в Римини "Митинге дружбы народов". "Мы никогда не думали о западном или европейском военном вмешательстве с целью навязать более приемлемое правительство, - продолжил Таяни. - Это вызвало бы негативную реакцию во всей Африке, и нас всех стали бы рассматривать как колонизаторов. Так дела с Африкой не ведут". Ранее глава МИД Италии сообщил, что тема Африки станет одной из ключевых во время председательства Рима в Группе семи (G7) в 2024 году.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.