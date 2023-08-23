23 августа, 12:31
Саммит БРИКС - 2023

Индия предложила странам БРИКС объединить усилия по защите диких кошек

В последние годы страна предпринимает усилия по возвращению на Индостан гепардов, уничтоженных там около 70 лет назад

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Индия призвала государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) объединить усилия по защите диких кошек, обитающих в этих странах. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди, выступая на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

"В природе всех государств БРИКС обитают различные виды диких кошек. И мы считаем, что они требуют совместных усилий по защите", - сказал глава индийского правительства.

В последние годы Индия предпринимает активные усилия по возвращению на Индостан гепардов, уничтоженных там около 70 лет назад. В Индии расселяют гепардов из Намибии и ЮАР. Гепард должен стать шестым крупным хищником семейства кошачьих, обитающим в Индии, после бенгальского тигра, азиатского льва (сохранился в заповеднике в штате Гуджарат), индийского леопарда, снежного барса и дымчатого леопарда (небольшая популяция сохраняется в горных регионах северо-востока страны). 

Теги:
ИндияМоди, НарендраСаммит БРИКС - 2023
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