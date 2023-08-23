Си Цзиньпин считает, что БРИКС нужно уважать все пути развития

Председатель КНР заявил, что объединению следует поддерживать мирное сосуществование стран с различными системами

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. БРИКС следует поддерживать мирное сосуществование стран с различными системами и уважать все пути развития, которые государства для себя избирают. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС.

"В мире существует множество цивилизаций и различных путей их развития, и так и должно быть. История человечества не замыкается на конкретных нациях и их системах. Странам БРИКС необходимо поддерживать дух инклюзивности и мирное сосуществование цивилизаций. Необходимо уважать все пути развития, которые каждая страна для себя выбирает", - отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин также призвал страны - члены БРИКС противостоять столкновениям различных систем и не допускать блоковых конфронтаций.

Очередной саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия.