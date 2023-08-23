Армия Израиля сообщила о перестрелках при задержании 19 подозреваемых на Западном берегу

В деревне Кафр-Цида силовики открыли огонь по пытавшемуся скрыться подозреваемому, он получил ранение

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о столкновениях с палестинцами и перестрелках в ходе ночных рейдов по задержанию 19 подозреваемых в причастности к террористической деятельности в некоторых населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

"Подразделения армии и пограничной полиции при поддержке Службы общей безопасности провели операции по задержанию 19 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц и конфисковали оружие и обмундирование по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС). При задержании подозреваемых в деревне Кафр-Цида силовики открыли огонь по пытавшемуся скрыться подозреваемому, он получил ранение и был направлен на дальнейшее лечение в госпиталь. После этого другие подозреваемые открывали огонь по силовикам", - сообщила израильская армейская пресс-служба.

"В ходе действий военных в селе Джабба подозреваемые бросали камни и стреляли в силовиков, которые отвечали стрельбой. В Кафр-Теле подозреваемые бросали камни в военных, которые в ответ задействовали спецсредства по разгону демонстраций", - продолжили в пресс-службе, отметив, что сообщений о ранениях с израильской стороны в ходе ночных рейдов не поступало.

Израильские военные с 10 апреля 2022 года проводят регулярные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах Израиля.