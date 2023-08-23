Новый премьер Таиланда Сеттха Тхависин получил королевскую санкцию от короля Рамы Х

Его кандидатуру на заседании Палаты представителей и Сената Национальной ассамблеи поддержали 482 законодателя, 165 выступили против, воздержался 81

БАНГКОК, 23 августа. /ТАСС/. Новый премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин получил королевскую санкцию от короля Маха Вачиралонгкорн (Рамы Х) на утверждение в должности главы правительства. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

"Его Величество дал королевское согласие на назначение 30-го премьер-министра Таиланда", - сказал пресс-секретарь спикера Палаты представителей Кхумпи Диттхакорн.

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда на совместном заседании во вторник утвердили кандидатуру Тхависина от партии "Пхыа Тхаи" на посту премьер-министра. 60-летний бывший бизнесмен получил необходимое простое большинство в двухпалатной 750-местной Национальной ассамблее, чтобы стать премьером Таиланда. Его поддержали 482 законодателя, 165 выступили против, воздержался 81.

Теперь, спустя более трех месяцев с момента проведения парламентских выборов, партия "Пхыа Тхаи" и возглавляемая ею коалиция сформируют новое правительство.