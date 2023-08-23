К чему призвали лидеры БРИКС на саммите

Цифровизация, традиции, реформы. К чему призвали лидеры БРИКС на саммите

Развитие и доступность цифровых платформ в рамках БРИКС, обмен культурными традициями и реформы глобальных финансовых инструментов - главные приоритеты "пятерки". С такими тезисами выступили на пленарном заседании саммита БРИКС лидеры стран объединения - Бразилии, России, Индии, Китая и председательствующей в этом году ЮАР.

Все страны БРИКС поддержали расширение сообщества, считая, что только сотрудничество решит основные мировые проблемы: нищету, неравенство, медленное развитие. При этом использование глобальных организаций и финансовых инструментов для давления на развивающиеся страны лидеры государства назвали недопустимыми.

ТАСС собрал основные тезисы выступлений лидеров пяти стран.

Рамапоса

"Недостаточное развитие и нищета - это крупнейшие проблемы, с которыми сталкивается человечество", - заявил, открывая встречу лидеров "пятерки" президент ЮАР Сирил Рамапоса. БРИКС считает, что сотрудничество - главный способ экономического восстановления.

ЮАР рада, что все члены БРИКС активно взаимодействуют с Африканским континентом - это стало темой председательства страны в "пятерке". БРИКС работает над тем, чтобы африканские товары могли на равных конкурировать с мировыми. "Таким образом мы сможем раскрыть потенциал рынка континента и создать равные возможности как для африканских стран, так и для членов БРИКС".

Объединение также выражает глубокую обеспокоенность конфликтами в мире. "Южная Африка по-прежнему сохраняет свою позицию <...>: переговоры и соблюдение Устава ООН необходимы для разрешения конфликтов".

Страны БРИКС обеспокоены использованием мировых финансовых инструментов для давления. Государства хотят уделить большее внимание расчетам в национальных валютах и стабильным инструментам для экономического взаимодействия.

БРИКС продвигает интересы Глобального Юга и потому хочет расширять взаимодействие со всеми странами, которые стремятся к более инклюзивному миропорядку. Саммит БРИКС призван послужить делу мира и прогресса.

Лула да Силва

На мировой арене создается непредставимая несколько лет назад неопределенность, подчеркнул президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. При этом такие учреждения, как Совет Безопасности ООН, неспособны внести свою лепту в их разрешение. В числе таких проблем - конфликт на Украине.

Жители Палестины, Сирии, Ливии заслуживают того, чтобы жить в мире. Пока военные бюджеты в мире превышают триллионы долларов, многие в мире голодают. БРИКС обязана помочь, чтобы переломить эту ситуацию.

Ресурсы Глобального Юга не должны эксплуатироваться немногими странами, они должны служить всему миру. А международная финансовая система должна не закреплять неравенство стран, а, напротив, выравнивать ситуацию. Для этого требуется ее реформа, повышение представительства стран в МВФ и Всемирном банке, переосмысление ВТО.

Многие страны стремятся присоединиться к БРИКС - это свидетельство растущей роли объединения в мире.

Путин

"Пятерка" БРИКС утвердилась на глобальной арене в качестве влиятельной структуры, она работает в интересах мирового большинства, заявил президент РФ Владимир Путин. Страны выступают за формирование справедливого многополярного мирового порядка, где каждый народ имеет право на собственную модель развития. И ряд процессов уже идет: поставки диверсифицируются, происходит дедолларизация.

Стремление некоторых стран сохранить свою неоколониальную гегемонию привело к кризису на Украине. "Была развязана война жестокая, война на истребление" против тех, кто не согласился с госпереворотом на Украине. Россия хочет положить этой войне конец и "благодарна своим партнерам по БРИКС", которые пытаются добиться справедливого урегулирования мирными средствами.

Важный приоритет работы БРИКС - создание надежных транспортных магистралей, трансконтинентальных маршрутов, например, коридора "Север - Юг". "Пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту". Российская сторона могла бы этим заняться в ходе своего председательства в 2024 году.

Следующий саммит БРИКС планируется на октябрь 2024 года в Казани, он пройдет под лозунгом укрепления многосторонности. В числе важных направлений работы - развитие межбанковской кооперации, расширение расчетов в национальных валютах, таможенное сотрудничество, создание свободного пространства культурного обмена.

Моди

БРИКС реализует массу проектов в медицине, технологиях, финансах, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Нью-Дели активно работает над цифровизацией и хочет поделиться этим опытом с "пятеркой".

Уже создана онлайн-база данных для малого и среднего бизнеса, также Индия предлагает создать консорциум по исследованиям космоса. Нью-Дели подготовил для этого цифровую платформу. Индия предлагает также систематизировать знания о традиционной медицине всех пяти стран.

Странам Глобального Юга уделяется особое внимание, "это императив нашего времени". "Одна семья - одно будущее" - девиз БРИКС. Индия продвигает его и на других площадках, например, Группы двадцати. БРИКС "ищет коллективные, основанные на консенсусе решения" - такой принцип был закреплен в 2016 году. И сейчас, спустя семь лет, ясно, что он работает и дает плоды.

Си Цзиньпин