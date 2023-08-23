Цифровизация, традиции, реформы. К чему призвали лидеры БРИКС на саммите

Развитие и доступность цифровых платформ в рамках БРИКС, обмен культурными традициями и реформы глобальных финансовых инструментов - главные приоритеты "пятерки". С такими тезисами выступили на пленарном заседании саммита БРИКС лидеры стран объединения - Бразилии, России, Индии, Китая и председательствующей в этом году ЮАР.
Все страны БРИКС поддержали расширение сообщества, считая, что только сотрудничество решит основные мировые проблемы: нищету, неравенство, медленное развитие. При этом использование глобальных организаций и финансовых инструментов для давления на развивающиеся страны лидеры государства назвали недопустимыми.
ТАСС собрал основные тезисы выступлений лидеров пяти стран.
Рамапоса
- "Недостаточное развитие и нищета - это крупнейшие проблемы, с которыми сталкивается человечество", - заявил, открывая встречу лидеров "пятерки" президент ЮАР Сирил Рамапоса. БРИКС считает, что сотрудничество - главный способ экономического восстановления.
- ЮАР рада, что все члены БРИКС активно взаимодействуют с Африканским континентом - это стало темой председательства страны в "пятерке". БРИКС работает над тем, чтобы африканские товары могли на равных конкурировать с мировыми. "Таким образом мы сможем раскрыть потенциал рынка континента и создать равные возможности как для африканских стран, так и для членов БРИКС".
- Объединение также выражает глубокую обеспокоенность конфликтами в мире. "Южная Африка по-прежнему сохраняет свою позицию <...>: переговоры и соблюдение Устава ООН необходимы для разрешения конфликтов".
- Страны БРИКС обеспокоены использованием мировых финансовых инструментов для давления. Государства хотят уделить большее внимание расчетам в национальных валютах и стабильным инструментам для экономического взаимодействия.
- БРИКС продвигает интересы Глобального Юга и потому хочет расширять взаимодействие со всеми странами, которые стремятся к более инклюзивному миропорядку. Саммит БРИКС призван послужить делу мира и прогресса.
Лула да Силва
- На мировой арене создается непредставимая несколько лет назад неопределенность, подчеркнул президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. При этом такие учреждения, как Совет Безопасности ООН, неспособны внести свою лепту в их разрешение. В числе таких проблем - конфликт на Украине.
- Жители Палестины, Сирии, Ливии заслуживают того, чтобы жить в мире. Пока военные бюджеты в мире превышают триллионы долларов, многие в мире голодают. БРИКС обязана помочь, чтобы переломить эту ситуацию.
- Ресурсы Глобального Юга не должны эксплуатироваться немногими странами, они должны служить всему миру. А международная финансовая система должна не закреплять неравенство стран, а, напротив, выравнивать ситуацию. Для этого требуется ее реформа, повышение представительства стран в МВФ и Всемирном банке, переосмысление ВТО.
- Многие страны стремятся присоединиться к БРИКС - это свидетельство растущей роли объединения в мире.
Путин
- "Пятерка" БРИКС утвердилась на глобальной арене в качестве влиятельной структуры, она работает в интересах мирового большинства, заявил президент РФ Владимир Путин. Страны выступают за формирование справедливого многополярного мирового порядка, где каждый народ имеет право на собственную модель развития. И ряд процессов уже идет: поставки диверсифицируются, происходит дедолларизация.
- Стремление некоторых стран сохранить свою неоколониальную гегемонию привело к кризису на Украине. "Была развязана война жестокая, война на истребление" против тех, кто не согласился с госпереворотом на Украине. Россия хочет положить этой войне конец и "благодарна своим партнерам по БРИКС", которые пытаются добиться справедливого урегулирования мирными средствами.
- Важный приоритет работы БРИКС - создание надежных транспортных магистралей, трансконтинентальных маршрутов, например, коридора "Север - Юг". "Пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту". Российская сторона могла бы этим заняться в ходе своего председательства в 2024 году.
- Следующий саммит БРИКС планируется на октябрь 2024 года в Казани, он пройдет под лозунгом укрепления многосторонности. В числе важных направлений работы - развитие межбанковской кооперации, расширение расчетов в национальных валютах, таможенное сотрудничество, создание свободного пространства культурного обмена.
Моди
- БРИКС реализует массу проектов в медицине, технологиях, финансах, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Нью-Дели активно работает над цифровизацией и хочет поделиться этим опытом с "пятеркой".
- Уже создана онлайн-база данных для малого и среднего бизнеса, также Индия предлагает создать консорциум по исследованиям космоса. Нью-Дели подготовил для этого цифровую платформу. Индия предлагает также систематизировать знания о традиционной медицине всех пяти стран.
- Странам Глобального Юга уделяется особое внимание, "это императив нашего времени". "Одна семья - одно будущее" - девиз БРИКС. Индия продвигает его и на других площадках, например, Группы двадцати. БРИКС "ищет коллективные, основанные на консенсусе решения" - такой принцип был закреплен в 2016 году. И сейчас, спустя семь лет, ясно, что он работает и дает плоды.
Си Цзиньпин
- Мир переживает переформатирование, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Главная цель БРИКС - единение, укрепление сотрудничества, обеспечение развития. "Развитие - это неотъемлемое право всех стран, это не привилегия нескольких избранных". Страны БРИКС должны преодолевать перебои в поставках товаров и услуг, помогать развитию цифровой и зеленой экономики, расширять торговые и финансовые обмены.
- Объединению нужно укрепить политическое сотрудничество и связи в вопросах безопасности. "Наследие холодной войны преследует наш мир". Чтобы снизить градус напряженности, нужны постоянные консультации и взаимодействие по всем вопросам - от дипломатии до экономики. Китай предлагает нарастить сотрудничество в области образования, вплоть до создания платформы онлайн-просвещения.
- Важно развитие искусственного интеллекта - но он несет с собой и риски. Поэтому БРИКС создаст институт для исследования ИИ, выработает стандарты и рамки использования этой технологии, чтобы она стала более безопасной и надежной.
- "Пятерка" будет уважать любой путь модернизации - какой бы ни выбрала какая-либо страна. Необходимо уважать международные правила, основанные на Уставе ООН, а не сформулированные сильнейшими или "наиболее громкими" странами.
- БРИКС должна развивать собственные финансовые инструменты, а также помочь новым членам присоединиться к объединению. "Справедливость всегда восторжествует": БРИКС выступает за справедливость во всем мире.