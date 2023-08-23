Голосование по выборам премьера Испании назначили на 26-27 сентября

Как отметила газета ABC, даты выбрали после двух бесед председателя Конгресса депутатов королевства Франсины Арменгол с кандидатом от консервативной Народной партии Альбертом Нуньесом Фейхоо

ТАСС, 23 августа. Председатель Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) Испании Франсина Арменгол назначила голосование по выборам премьер-министра страны на 26 и 27 сентября. Об этом сообщила испанская газета ABC.

Как отмечает газета, даты были назначены после двух бесед председателя Конгресса депутатов с кандидатом от консервативной Народной партии Альбертом Нуньесом Фейхоо. Отмечается, что они разговаривали дважды - во вторник вечером и в среду утром.

Во вторник король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру Фейхоо на должность премьер-министра страны.

Кандидатуру главы правительства Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить ее, партии необходимо получить не менее 176 мандатов в 350-местной палате. Последний раз такое происходило в 2011 году.

На прошедших 23 июля досрочных выборах победа досталась консервативной Народной партии, однако она не получила абсолютного большинства в парламенте, чтобы утвердить своего кандидата на пост главы кабмина. Испанская социалистическая рабочая партия и.о. премьера Педро Санчеса заняла второе место.