Президент ЮАР заявил, что страны БРИКС должны стабилизировать мир

Сирил Рамапоса указал на необходимость совместных действий и поддержки друг друга в тех сферах, где интересы стран объединения совпадают

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны быть готовы к тому, чтобы играть роль стабилизатора в современном мире, который переживает непростое время потрясений. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пленарной сессии саммита БРИКС после выступления на ней председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы, как БРИКС, должны быть готовым к тому, чтобы стабилизировать мир, - указал Рамапоса, который является председателем саммита. - Необходимы совместные действия и поддержка друг друга особенно в тех сферах, где наши интересы совпадают".

Рамапоса заявил, что разделят подход лидера Китая о желательности расширения БРИКС. "Через расширение мы будем иметь более сильное БРИКС, и это крайне необходимо в столь непростое время, как сейчас, - подчеркнул он. - Следует укреплять связи с теми странами, которые разделяют наши подходы".