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Саммит БРИКС - 2023

Президент ЮАР заявил, что страны БРИКС должны стабилизировать мир

Сирил Рамапоса указал на необходимость совместных действий и поддержки друг друга в тех сферах, где интересы стран объединения совпадают

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны быть готовы к тому, чтобы играть роль стабилизатора в современном мире, который переживает непростое время потрясений. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пленарной сессии саммита БРИКС после выступления на ней председателя КНР Си Цзиньпина.

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"Мы, как БРИКС, должны быть готовым к тому, чтобы стабилизировать мир, - указал Рамапоса, который является председателем саммита. - Необходимы совместные действия и поддержка друг друга особенно в тех сферах, где наши интересы совпадают".

Рамапоса заявил, что разделят подход лидера Китая о желательности расширения БРИКС. "Через расширение мы будем иметь более сильное БРИКС, и это крайне необходимо в столь непростое время, как сейчас, - подчеркнул он. - Следует укреплять связи с теми странами, которые разделяют наши подходы". 

Теги:
ЮАРРамапоса, СирилСаммит БРИКС - 2023
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