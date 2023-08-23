В Абхазии заявили об отсутствии политических сил, желающих вступления в состав РФ

Секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба отметил, что Абхазия выступает за союзнические отношения с Россией и готова рассматривать разные формы взаимоотношений

СУХУМ, 23 августа. /ТАСС/. Абхазия за близкие и союзнические отношения с Россией, но в то же время в республике нет никаких политических сил, которые заявляли бы о желании вхождения в состав РФ. Так прокомментировал ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба высказывания заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна, "и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины".

"В Южной Осетии неоднократно проводили референдум по вхождению в состав России, и это естественный путь объединения Северной и Южной Осетии - единого народа и думаю, что здесь вполне соответствует тому, что сказал Дмитрий Анатольевич. Я надеюсь, что возникнут в свое время соответствующие обстоятельства, и Южная Осетия объединится с Северной. Что касается Абхазии, то у нас свой путь, отличный от этого. У нас не было таких обращений [о вхождении в состав РФ], и я не вижу никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами", - сказал Шамба.

Он отметил, что Абхазия за союзнические отношения с РФ и республика готова рассматривать разные формы взаимоотношений.

"Но главное, что в 2008 году 26 августа Дмитрий Анатольевич Медведев совершил политический подвиг - признал независимость Абхазии и Южной Осетии", - подчеркнул секретарь Совбеза Абхазии.

По словам Шамбы, после признания в 2008 году независимости Абхазии совершенно изменилась внутренняя ситуация в республике. "До признания самые основные опасения в обществе были - возможность развязывания Грузией новой агрессии. После признания эти страхи отступили на второй план. После признания у нас подписано более 200 разных договоров и соглашений, в том числе и о военном сотрудничестве, которое дает нам гарантии безопасности", - сказал он.