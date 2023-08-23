Пресс-конференцию председателя саммита БРИКС Рамапосы перенесли на сутки

Решение приняли из-за увеличения время работы пленарной сессии лидеров стран - членов БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса увеличил время работы пленарной сессии лидеров стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и отменил свою пресс-конференцию по ее итогам, которая была назначена на среду. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Назначенной на сегодня пресс-конференции председателя саммита президента Рамапосы не будет, - заявил он. - Пресс-конференция состоится 24 августа на закрытии саммита".

По информации в кулуарах саммита, Рамапоса перевел открытую пленарную сессию лидеров БРИКС в закрытый для прессы формат, чтобы согласовать текст заключительной декларации. Собеседник ТАСС сообщил, что необходимо уточнить ряд ее положений, включая вопрос о расширении БРИКС. "Расширение БРИКС состоится, но, сколько стран будет принято и за какой период времени, еще предстоит согласовать", - сказал он. Он указал, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом и сейчас идет его выработка.

Ожидается, что Йоханнесбургская декларация будет опубликована 24 августа.