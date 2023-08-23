На Украине утверждают, что разработали собственный аналог российского БПЛА "Ланцет"

Вице-премьер Украины Михаил Федоров назвал "Ланцет" эффективным и грозным оружием

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украина разработала собственный аналог российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Ланцет". С таким утверждением выступил украинский вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Есть производители, которые уже сделали продукт, масштабированием которого мы занимаемся. У нас есть четкое понимание того, когда и сколько у нас будет собственных дронов по типу "Ланцетов", - сказал он в интервью журналисту украинского телеканала "1+1" Сергею Пейчеву. Видеозапись интервью была опубликована на YouTube-канале журналиста.

Федоров назвал "Ланцет" эффективным и грозным оружием, подчеркнув, что Киев анализирует практику его применения на основе данных из открытых источников.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что российские БПЛА "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для Вооруженных сил Украины.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения: координатной, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированной. Аппарат оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.