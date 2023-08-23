Новое правительство Таиланда начнет работу в конце сентября

Как заявил вице-премьер Виссану Креа-Нгам, Сеттхи Тхависина еще не может приступить к исполнению обязанностей премьера, поскольку кабмин еще не сформирован и не принес присягу на верность

БАНГКОК, 23 августа. /ТАСС/. Новое коалиционное правительство Таиланда во главе с партией "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") начнет работу в конце сентября. Об этом заявил вице-премьер Виссану Креа-Нгам.

"Несмотря на наличие королевской санкции о назначении Сеттхи Тхависина премьер-министром, он все еще не может приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку его кабинет еще не сформирован и не принес присягу на верность", - приводит его слова телеканал Thai PBS.

По его словам, новому составу правительства потребуется около трех недель, чтобы вступить в должность. Одна неделя уйдет на формирование кабинета министров, еще неделя потребуется секретариату кабмина для проверки квалификации всех кандидатов и еще неделя понадобится всем новым министрам во главе с премьер-министром для принесения присяги перед королем.

Даже если правительство будет сформировано, "оно не может начать выполнять свои обязанности до тех пор, пока премьер-министр не выступит со своим программным заявлением в парламенте", указал Креа-Нгам.

"Пхыа Тхаи" 21 августа объявила о формировании правительственной коалиции с участием 10 других партий, куда также вошли представляющие военные круги "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат"). В политический союз также вошли "Бхумчайтхай", Национальная партия ("Прачачат"), Партия национального развития ("Чат Тхаи Паттана"), все они примут участие в распределении министерских портфелей. Пять остальных участников объединения представлены в Палате представителей одним или двумя депутатами. В общей сложности правительственная коалиция контролирует 314 кресел в 500-местной Палате представителей.

Как ранее сообщил лидер "Пхыа Тхаи" Чоннан Сикеу, в будущем правительстве его партию представят восемь министров. "Народной государственной силе" и "Объединенной таиландской нации" достанутся по две министерских должности. "Бхумчайтхай" будет представлена четырьмя министрами. По одному министерскому портфелю получат Национальная партия ("Прачачат") и Партия национального развития ("Чат Тхаи Паттана").