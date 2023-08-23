Рамапоса поблагодарил Путина за поддержку женщин и реформирования мировой финсистемы

Президент РФ указал на необходимость расширения роли женщин в жизни стран объединения, поддержав "предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку малых и средних предприятий, а также позицию о необходимости расширения роли женщин в жизни стран БРИКС и реформирования международной финансовой системы.

"Спасибо вам за ваши соображения о поддержке, которую необходимо предоставить малым и средним предприятиям, это ценно, а также [поддержку процесса] расширения прав и возможностей женщин, которая должна быть усилена. Это тоже ценно. Кроме того, вы прокомментировали [тему реформирования] международной финансовой системы. Этот вопрос страны БРИКС также не должны упускать <...>", - отметил Рамапоса на пленарной сессии 15-го саммита объединения.

Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС, указал на необходимость расширения роли женщин в жизни стран объединения, поддержав "предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин". Российский лидер также отметил, что Москва выступает за повышение роли стран БРИКС в международной валютно-финансовой системе и расширение использования национальных валют. Кроме того, он обратил внимание на успешную реализацию Стратегии экономического партнерства государств БРИКС до 2025 года. В частности, по его словам, укрепляется пятистороннее сотрудничество по таким направлениям, как диверсификация цепочек поставок, дедолларизация и переход на национальные валюты во взаимных расчетах, цифровая экономика, поддержка малых и средних предприятий, справедливый трансфер технологий.

15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит с 22 по 24 августа в ЮАР в Йоханнесбурге. Саммит является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Путин принимает участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.