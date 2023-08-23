В Грузии начались учения НАТО

По данным Минобороны, в маневрах принимают участие более 3 тыс. военных из 21 страны

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Многонациональные учения Agile Spirit - 2023 ("Проворный дух - 2023") начались в Грузии с воздушно-десантного компонента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"Грузия уже в 11-й раз принимает учения "Проворный дух - 2023". Первый показательный компонент учений состоялся на территории военного аэродрома Вазиани", - говорится в сообщении.

Личный состав 173-й десантной бригады Европейского командования США осуществил высадку на территории аэродрома. Военные США десантировались из американского многоцелевого военно-транспортного самолета C-17, добавили в Минобороны.

К участникам маневров обратились и пожелали успехов глава Сил обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили, а также заместитель министра обороны республики Григол Гиоргадзе.

По данным Минобороны, в учениях принимают участие более 3 тыс. военных из 21 страны.