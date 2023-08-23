Германия намерена в 2024 году достигнуть цели по ассигнованиям 2% ВВП на оборону

Это прописано в национальной стратегии безопасности, сообщили в кабмине страны

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Германия "остается привержена" цели по ассигнованиям 2% ВВП на оборону. Об этом заявил на брифинге в Берлине заместитель представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер

"ФРГ достигнет этой цели уже в 2024 году", - сказал он, добавив, что это прописано в национальной стратегии безопасности Германии.

Газета Handelsblatt писала в начале июля, что ФРГ потратила лишь 1 млрд из €100 млрд, которые были выделены на модернизацию армии полтора года назад. Из этого издание делало вывод, что до 2025 года республика, скорее всего, не сможет тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта.

В Минобороны ФРГ в понедельник рассказали, что из 100-миллиардного фонда сейчас зарезервировано и закреплено в контрактах около €33 млрд.

Ряд оппозиционных политиков уже на протяжении нескольких месяцев критикует власти ФРГ за медленное освоение средств фонда. Министр обороны Борис Писториус утверждал, что выделенных ассигнований не хватит на реализацию всех задуманных проектов. Уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль считает необходимым увеличить фонд втрое.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. В ФРГ рассматривают это как необходимость на фоне украинского кризиса.