23 августа, 12:37

Опрос показал, что Шотландские националисты могут лишиться статуса самой популярной партии

По данным The Survation, на предстоящих всеобщих выборах Шотландская национальная партия должна получить 24 мандата против 48, которые она закрепила за собой в 2019 году

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Шотландская национальная партия (ШНП) находится на пути к тому, чтобы перестать быть самой популярной политической силой Шотландии, свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией The Survation. В последние месяцы связанные с партией политики имели дело с полицией в связи с жалобами на нецелевое расходование средств.

По данным The Survation, на предстоящих всеобщих выборах ШНП и ныне оппозиционная Лейбористская партия должны получить каждая по 24 мандата. Для ШНП это означало бы потерю половины из 48 мандатов, которые партия закрепила за собой в 129-местном региональном парламенте по итогам выборов 2019 года.

Вместе с тем в ходе опроса 37% его участников назвали ШНП самой популярной партией региона, а лейбористы получили 35% поддержки. Это самый высокий уровень с 2014 года. У правящей Консервативной партии 17% поддержки. Опрос был проведен с 15 по 18 августа среди 1 006 шотландцев в возрасте старше 16 лет.

В последние месяцы ШНП оказалась втянута в многочисленные скандалы, что не преминуло отрицательно отразиться на ее рейтингах. В рамках расследования по делу о финансировании ШНП были задержаны, допрошены и потом отпущены полицией бывший первый министр Шотландии (2014-2023) и экс-лидер партии Никола Стерджен, ее супруг, бывший исполнительный секретарь ШНП Питер Мурелл, а также бывший партийный казначей Колин Битти. По информации телеканала Sky News, полиция расследует жалобы со стороны финансовых доноров партии на нецелевое расходование £600 тыс. ($750 тыс.), выделенных на кампанию по агитации за проведение нового референдума о независимости Шотландии в 2017-2019 годах.

В ходе расследования были проведены обыски в доме Стерджен и Мурелла, а также в центральном офисе ШНП. В руководстве этой политической силы заявили, что "полностью сотрудничают" с правоохранителями по данному делу. Представитель Стерджен указал на готовность бывшего первого министра сотрудничать с полицией. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация