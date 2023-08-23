Токаев сообщил, что получил приглашение на саммит лидеров стран Центральной Азии и США

По словам президента Казахстана, Соединенные Штаты всегда были для его страны стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности

АСТАНА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с председателем комитета Сената США по национальной безопасности и делам правительства Гэри Питерсом поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Джо Байдену за приглашение на первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате "С5+1" на площадке Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что визит Питерса предоставляет хорошую возможность для обстоятельного обмена мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. "Соединенные Штаты всегда были нашим стратегическим партнером в сферах укрепления глобальной безопасности, нераспространения ядерного оружия, обеспечения экономической устойчивости и продвижения демократических ценностей. Я думаю, что нам удалось многого достичь, тем не менее нужно идти дальше для укрепления взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Питерс поблагодарил Токаева за предоставленную возможность для обсуждения ключевых вопросов укрепления отношений между США и Казахстаном. "Центральная Азия является важной частью мира, и Казахстан выступает ключевой страной в регионе Центральной Азии. Поэтому мы хотим убедиться, что у нас есть возможности для дальнейшей совместной работы. Я полагаю, президент Байден разделяет это мнение, и он будет рад встретиться с вами в Нью-Йорке в ближайшее время. Это поможет нам продолжать работу над укреплением наших отношений", - сказал сенатор, обращаясь к Токаеву.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.