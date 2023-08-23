Парламент Литвы намерен преодолеть вето президента по санкциям для граждан РФ и Белоруссии

Гитанас Науседа считает, что запреты должны быть одинаковыми

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы намерен вернуться к обсуждению вопроса о разных санкциях для граждан РФ и Белоруссии и преодолеть вето президента страны, который считает, что запреты должны быть одинаковыми. Об этом заявила журналистам спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

"Решение парламента о разном подходе к санкциям в отношении граждан России и Белоруссии, принятое на весенней сессии [вето на него наложил президент Гитанас Науседа], было справедливым", - сказала она.

Спикер выразила надежду, что Сейм сможет отклонить вето президента. "Надеюсь, что парламент взвесит все аргументы за и против и оставит в силе дифференцированный подход к трактовке санкций", - заявила Чмилите-Нильсен.

Вето главы государства парламент может преодолеть повторным голосованием по спорному вопросу с подтверждением своей ранее высказанной позиции.

Принятым парламентом документом предусматривалась временная приостановка рассмотрения просьб граждан РФ и граждан Белоруссии о выдаче временных видов на жительство. Такой порядок действовал бы до мая 2024 года. Отдельно россиянам запрещалось приобретать в Литве недвижимость, ввозить в балтийскую республику наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Изначально эти ограничения предлагалось распространить и на граждан Белоруссии, но парламент от такого плана отказался.

По данным департамента миграции, в настоящее время в Литве насчитывается более 50 тыс. граждан Белоруссии, большая часть которых перебралась в балтийскую республику после массовых протестов 2020 года, прошедших после президентских выборов.