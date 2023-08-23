В ГУР Украины назвали психологическое воздействие целью атак дронов на "Москва-Сити"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, эти действия "носят многоплановый характер"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Целью атак беспилотников на башни "Москва-Сити" было оказание психологического воздействия. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

В среду утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, один из которых упал в районе "Москва-Сити".

"Эти действия носят многоплановый характер и влияют сразу на несколько процессов. <...> Это общественные настроения, это информационный эффект", - сказал Юсов в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос о целях атак беспилотников на "Москва-Сити".

Представитель ГУР вновь открыто не признал ответственность Киева за ночную атаку, назвав летевшие к Москве беспилотники "неопознанными летающими объектами", при этом утверждая, что они направляются "исключительно в те места, где расположены спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения, которые задействованы в реализации и планировании" спецоперации на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что среди задач спецоперации защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти неоднократно отмечали, что цели РФ могут достигаться различными путями, но так как в случае с Украиной сейчас политико-дипломатические методы невозможны, приходится прибегать к проведению специальной военной операции.