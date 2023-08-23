Омбудсмен Киргизии сообщила, что роль русского языка в республике не изменится

Зампредседателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Жылдыз Орозобекова сообщала, что школьники в стране будут сдавать экзамен по киргизскому языку при переходе в следующий класс

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Роль русского языка в Киргизии не уменьшится после вступления в силу закона "О государственном языке Кыргызской Республики" , который обязывает государственных служащих, депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком. Об этом сообщила ТАСС омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева.

"Я уверена, что вопрос этот [уменьшения роли русского языка] не стоит. Абсолютно уверена, что русский язык не будет вытеснен", - сказала омбудсмен. Джаманбаева добавила, что русский язык по-прежнему остается официальным языком в Киргизии и его роль "осталась на том же уровне".

Ранее заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Жылдыз Орозобекова сообщила, что школьники в Киргизии будут сдавать экзамен по киргизскому языку при переходе в следующий класс. Орозобекова сослалась на 17 статью закона "О государственном языке", в которой говорится, что в общеобразовательных организациях в обязательном порядке вводят письменные и устные переводные экзамены. В организациях начального, среднего и высшего профессионального образования будут проводить вступительные и выпускные экзамены по киргизскому языку.

Закон о государственном языке в Киргизии

Государственным языком в республике является киргизский, русский язык имеет статус официального, что закреплено в конституции. 17 июля Жапаров подписал закон "О государственном языке Кыргызской Республики", который обязывает всех государственных служащих, а также депутатов, военнослужащих и судей владеть киргизским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Киргизский язык, в соответствии с новым законом, должен применяться в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на нем не менее 60% передач.

Одна из статей закона определяет, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский. При этом сфера применения официального языка не уточняется.