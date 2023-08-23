Заявление лидеров стран БРИКС и посадка на Луну индийской станции. Главное за 23 августа

Заявление лидеров стран БРИКС

На пленарном заседании саммита БРИКС лидеры стран объединения заявили, что главные приоритеты "пятерки" - развитие и доступность цифровых платформ, обмен культурными традициями и реформы глобальных финансовых инструментов.

Все страны сообщества поддержали расширение БРИКС, считая, что только сотрудничество решит основные мировые проблемы: нищету, неравенство, медленное развитие.

При этом использование глобальных организаций и финансовых инструментов для давления на развивающиеся страны лидеры государства назвали недопустимыми.

Приземление на Луну модуля станции "Чандраян-3"

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно осуществил посадку на поверхности Луны.

Спускаемый модуль "Викрам" доставил на спутник Земли небольшой 26-килограммовый луноход "Прагьян". Таким образом, Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая.

Смягчение ограничений на выплаты дивидендов иностранцам

Минфин и ЦБ приняли решение смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в экономику России.

Отмечается, что "выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию". Также среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в РФ и развитие новых технологий.

Атака беспилотников ВСУ на Москву

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в Подмосковье. Еще один беспилотник попал в здание на территории "Москва-Сити". Пострадавших нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В экстренных службах рассказали, что строящееся здание, в которое попал беспилотник, получило незначительные повреждения.

Новый протокол на "Иви" за демонстрацию ЛГБТ без маркировки

Роскомнадзор составил третий протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" из-за неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

По этой статье компании грозит штраф от 1 до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.