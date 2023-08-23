Медведчук: Украина к 32-й годовщине независимости превратилась в страну без будущего

Политик отметил, что в рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП Украина занимает 59-е место в мире

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Прозападный курс украинских властей принес стране только три вещи: деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию, в результате к 32-й годовщине независимости Украина подошла беднейшей и наиболее отсталой страной Европы. Такое мнение выразил украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Сладкая ложь стала необходимой атрибутикой украинского политика. Он должен был обещать безбедную жизнь в Евросоюзе и мирную жизнь в составе НАТО, превращая европейскую интеграцию в сектантство и массовое помешательство. На фоне этого помешательства украинцы отказывались от своих интересов в пользу Запада. Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация - ключевые векторы экономической, социальной и гуманитарной политики, которые сопровождают прозападный выбор. Как следствие, Украина - единственная страна на постсоветском пространстве, которая так и не вышла на уровень ВВП 1990-го года", - написал он в своей статье на платформе "Смотрим.ру".

Медведчук отметил, что в рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП Украина занимает 59-е место в мире, а по показателю ВВП в расчете на душу населения - последнее место в Европе с показателем $4 534.

При этом, подчеркнул политик, в наследство от СССР стране достались передовая и мощная промышленность, индустриальное сельское хозяйство и огромная научная база, а после его распада огромные экономические преимущества Украине давало сотрудничество с Россией. "Структурированная секторальная кооперация, а также глубокая интеграция субъектов хозяйствования Украины и России давали колоссальные экономические преимущества и максимальный эффект. Ведь РФ для Украины - это еще и рынки сбыта. А это валютные поступления от экспорта, промышленное производство внутри страны, налоги и сборы, зарплаты и рабочие места, доходы от транзита нефти, газа, автомобильного и железнодорожного транспорта. Низкие цены на энергоносители. Инвестиции в банковский сектор, туризм и многое другое. Не использовать этот потенциал было как минимум недальновидно, как максимум преступно в отношении страны", - написал он.

"К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну - самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего. Но большинство украинцев, в отличие от своей предательской власти, - люди достойные и трудолюбивые. Они заслужили мирное небо, обретение спокойствия, достижение благосостояния и получение политических и социальных условий для того, чтобы растить и обучать своих детей, никогда не отправляя их на войну за чужие интересы", - заключил Медведчук.

День независимости празднуется на Украине 24 августа.