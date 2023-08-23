23 августа, 13:41

Украина разорвала несколько соглашений с Россией, Сирией, Ираном, Белоруссией

Роман Канащук/ ТАСС
Здание Верховной рады Украины
© Роман Канащук/ ТАСС

Кабмин также одобрил выход Киева из договоров, заключенных в рамках СНГ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Верховная рада на очередном заседании прекратила действие перечень соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией, а также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, парламентарии одобрили прекращение действия соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения, также Украина вышла из аналогичного соглашения с Ираном. Власти Украины прекратили действие соглашения между Украиной и РФ о международном автомобильном сообщении. Кроме того, депутаты разорвали соглашение между Украиной и Белоруссией о трудовой деятельности и социальной защите граждан.

Был также осуществлен выход из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ, однако Железняк не уточнил, из каких именно. Между тем 17 июля украинский кабмин одобрил выход из соглашения в рамках СНГ о борьбе с торговлей людьми, из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с кражами автотранспортных средств и обеспечении их возвращения, 21 июля - из соглашения в рамках СНГ по социальной защите пострадавших от чернобыльской катастрофы. 

Теги:
БелоруссияУкраинаИранСирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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