Снимавших работу систем ПВО жителей Киева осудили на пять лет условно

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили, что все подсудимые признали вину

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Суды на Украине приговорили четырех жителей Киева, которые снимали работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и выкладывали видеозаписи в социальные сети, к пяти годам тюремного заключения условно. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Судами вынесены приговоры четырем жителям Киева по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения. Обвиняемые <...> осуществляли видеосъемку и распространяли с помощью мессенджеров и других социальных сетей информацию о размещении Вооруженных сил Украины, направлении систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей. По результатам рассмотрения указанных дел районными судами <...> обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от одного до трех лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что все подсудимые признали свою вину.

17 мая Служба безопасности Украины сообщила о блокировке уличных камер видеонаблюдения в Киеве, которые в автоматическом режиме фиксировали работу сил ПВО. По данным спецслужбы, видеокамеры находились на балансе нескольких столичных коммерческих структур и доступ к видеоматериалам был открыт для широкого круга пользователей. Тогда же были возбуждены уголовные дела в отношении шести жителей столицы, которые разместили в соцсетях фото и видео работы сил ПВО.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в Сети может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена.