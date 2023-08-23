Тирасполь считает недостижимой идею объединения Молдавии в текущих условиях

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев обратил внимание, что за 33 года раздельного существования сформировались разные идентичности, законы и экономики

КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев считает, что идея объединения Молдавии недостижима в сегодняшних реалиях. Об этом он заявил в Тирасполе на круглом столе, посвященном признанию независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Сегодня говорить о некоем урегулировании в рамках общего пространства Молдовы и Приднестровья абсолютно безосновательно. В текущей ситуации понятно, что мы абсолютно разные государства. У нас разные общественно-политические формации и геополитические векторы", - цитирует Игнатьева пресс-служба МИД.

Он обратил внимание, что за 33 года раздельного существования Приднестровья и Молдавии сформировались разные идентичности, законы и экономики. В Приднестровье прошел референдум, на котором была поддержана независимость. "В нынешних условиях геополитической нестабильности и фактической потери Молдовой своего суверенитета наступает момент истины для Приднестровья", - считает Игнатьев.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. С тех пор стороны ведут переговоры об урегулировании и отношений, в том числе в формате "пять плюс два", на которых Россия, Украина, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступают гарантами, ЕС и США - наблюдателями.

Как заявил ранее отвечающий за урегулирование отношений с Тирасполем вице-премьер Молдавии Олег Серебрян, возобновление переговоров в формате "пять плюс два" возможно только после нормализации отношений между Киевом и Москвой.