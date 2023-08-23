Литва хочет закрыть РФ и Белоруссию для госслужащих, военных и лиц с доступом к гостайне

Причиной такой инициативы являются риски, с которыми сталкиваются эти категории граждан Литвы при пересечении границы, заявили в национальной комиссии по вопросам безопасности

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Власти Литвы могут запретить поездки в Россию и Белоруссию литовским государственным служащим, военным и лицам, имеющим право доступа к секретной информации. С таким предложением выступила сформированная правительством Литвы национальная комиссия по вопросам безопасности.

"Комиссия обсудила вопрос ограничения на поездки в Россию и Белоруссию государственных служащих, военных и лиц с доступом к секретной информации", - сказал после заседания журналистам руководитель национального антикризисного центра Вилмантас Виткаускас.

Причиной такой инициативы, по его словам, являются риски, с которыми сталкиваются эти категории граждан Литвы при пересечении границы и во время пребывания в РФ и Белоруссии. "Они являются явными целями для спецслужб этих стран", - утверждал Виткаускас.