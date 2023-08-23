23 августа, 14:21,
обновлено 23 августа, 14:39
Саммит БРИКС - 2023

Страны БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества

Детали должны быть представлены до завершения саммита, проходящего в Йоханнесбурге

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

Читайте также
Цифровизация, традиции, реформы. К чему призвали лидеры БРИКС на саммите

По ее словам, дополнительные детали по поводу расширения группы из пяти стран должны быть представлены их лидерами до завершения саммита, проходящего в Йоханнесбурге. Официально встреча завершается 24 августа.

С января шерпы стран БРИКС занимались подготовкой концепции расширения и принципами его реализации. Формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия. 

Теги:
ЮАРСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация