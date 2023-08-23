Глава МИД Армении заявил, что в блокадном Карабахе остановлены сельскохозяйственные работы

По словам Арарата Мирзояна, это произошло из-за стрельбы со стороны азербайджанских ВС и отсутствия топлива

ЕРЕВАН, 23 августа. /ТАСС/. Почти все сельскохозяйственные работы приостановлены в Нагорном Карабахе из-за стрельбы со стороны азербайджанских ВС и отсутствия топлива. Об этом по телефону в беседе с главой МИД Швеции Тобиасом Билльстрёмом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Министр иностранных дел Армении представил своему коллеге подробности гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, вызванного незаконным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора и полной блокадой Нагорного Карабаха с 15 июня, обратив внимание на гуманитарный кризис, созданный специально для уязвимых групп - детей, женщин, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Арарат Мирзоян также отметил, что из-за нехватки топлива и целенаправленных действий азербайджанской стороны почти все сельскохозяйственные работы были остановлены", - отметил он.