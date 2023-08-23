Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест в Джорджии

Против экс-президента США возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на исход президентских выборов в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что боролся за честные выборы и поэтому с гордостью пойдет под арест в четверг в Джорджии, где против него возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на исход голосования.

"Никто никогда так не боролся за честные выборы, как президент Дональд Трамп. Поэтому я с гордостью пойду под арест завтра в Джорджии. Боже, благослови Америку!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп с начала этого года был арестован уже трижды. В первый раз это произошло в Нью-Йорке при предъявлении обвинений в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, второй раз - во Флориде по делу о секретных документах, в третий раз - в Вашингтоне по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Арест при предъявлении обвинений является стандартной процедурой в уголовных делах в США, обычно он продолжается около пары часов, пока идет оформление соответствующих документов. После этого арестованный освобождается до начала судебного разбирательства по существу. В Джорджии адвокаты Трампа уже договорились о внесении за него залога в размере $200 тыс.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.