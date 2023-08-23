Иранский пограничник погиб в перестрелке на границе с Пакистаном

Боевики террористической группировки обстреляли пограничную заставу Мирджаве

ТАСС, 23 августа. Сотрудник иранской погранслужбы погиб в результате перестрелки на границе между исламской республикой и Пакистаном, в провинции Систан и Белуджистан (юго-восток Ирана). Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, боевики некой террористической группировки обстреляли пограничную заставу Мирджаве около 12 часов по местному времени (11:30 мск). В результате инцидента рядовой, находившийся на боевом дежурстве, погиб. Информации о том, проникли ли террористы на территорию Ирана, не приводится.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном. Большая часть наркотрафика, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, там действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.