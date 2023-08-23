Трамп объявил, что его интервью выйдет одновременно с дебатами республиканцев

Его опубликуют 24 августа в 04:00 мск

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его интервью Такеру Карлсону будет выпущено в среду в 21:00 по времени Восточного побережья США (04:00 четверга мск), то есть в то же время, когда на канале Fox начнутся первые дебаты кандидатов на пост в президенты США от Республиканской партии.

"Мое интервью с Такером Карлсоном выйдет в эфир сегодня в 21:00. Искры полетят!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп отказался от участия в дебатах республиканцев. Экс-президент, по данным социологических опросов, значительно опережает своих противников в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев на выборах в 2024 году.

Дебаты организованы Республиканской партией в попытке сузить круг претендентов на пост президента США и выявить среди них фаворитов. Трамп изначально скептически относился к участию в них. Его отказ, как отмечает газета The New York Times, может быть негативно воспринят Республиканской партией.

Дебаты будут транслироваться на телеканале Fox News, где ранее работал Карлсон. Обстоятельства его увольнения с канала ранее в этом году не до конца ясны. Как предполагает The New York Times, решение Трампа предпочесть Карлсона Fox News может сказаться на поддержке экс-президента этим телеканалом в ходе избирательной кампании.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.