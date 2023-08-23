В Литве одобрили план гражданского сопротивления на случай иностранной агрессии

По словам замминистра обороны Жильвинаса Томкуса, необходимо создать условия, чтобы противостоять агрессии были готовы каждый гражданин, государственные и муниципальные структуры, хозяйственные субъекты

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Сформированная правительством Литвы национальная комиссия по вопросам безопасности одобрила проект плана гражданского сопротивления на случай иностранной агрессии. Об этом после заседания комиссии сообщил журналистам замминистра обороны Жильвинас Томкус.

"Целью представленного проекта является реализация стратегии гражданского сопротивления, принятой парламентом в мае 2022 года, по формированию общества, обладающего достаточными знаниями и навыками для организации гражданского сопротивления", - сказал он.

По словам замминистра, необходимо создать условия, чтобы противостоять агрессии были готовы каждый гражданин, все государственные и муниципальные структуры, хозяйственные субъекты, сообщества и организации граждан.

Намеченными целями является повышение с 44% до 60% в 2035 году числа граждан, готовых противостоять агрессии с оружием в руках, в невооруженном сопротивлении - с 54% до 70%.