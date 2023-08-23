Верховная рада упростила ввоз военной техники из ЕС и НАТО

Законопроект подразумевает освобождение от получения разрешительных документов для товаров военного и двойного назначения, разрешений, необходимых для перемещения через границу лекарств, в том числе содержащих наркотические средства

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий ввоз военной техники вооруженных сил стран - членов Евросоюза и НАТО. Об этом сообщил глава комитета украинского парламента по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Рада приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законы Украины относительно унификации с европейскими и североатлантическими стандартами процедур декларирования военной техники и других товаров", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В тексте документа отмечается, что он "разработан с целью упрощения процедуры перемещения через границу Вооруженных сил Украины, направляемых для военных учений или с другой временной целью, и военной техники и других товаров вооруженных сил государств - членов ЕС и НАТО, направляемых на Украину с аналогичными целями".

Речь идет о внедрении в законодательство формы декларирования ("Форма 302"), которая широко используется в государствах - членах ЕС и НАТО. Документ также подразумевает освобождение от получения разрешительных документов для товаров военного и двойного назначения, разрешений, необходимых для перемещения через границу лекарств, в том числе содержащих наркотические средства, продукции, произведенной с применением ГМО.

Законопроект был одобрен кабмином Украины 16 июня.