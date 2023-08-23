Главу дипмиссии Дании повторно вызвали в МИД Турции из-за акций с сожжением Корана

Временный поверенный в делах ранее вызывался в министерство 18, 21 и 22 августа

АНКАРА, 23 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Дании в Анкаре был вновь вызван в МИД Турции, где ему заявили протест в связи с акцией по осквернению Корана.

"Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в министерство сегодня (23 августа) в связи с продолжающимся сожжением священного Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран. Временный поверенный в делах ранее вызывался в наше министерство 18 августа, 21 августа и 22 августа", - сказал ТАСС источник в МИД Турции.

Власти Турции крайне негативно реагируют на акции по оскорблению священного для мусульман Корана. Они неоднократно призывали международное сообщество принять совместные усилия для предотвращения осквернения религиозных святынь и борьбы с исламофобией.