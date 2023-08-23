23 августа, 15:06
Саммит БРИКС - 2023

Лавров на полях саммита БРИКС проводит встречу с главой МИД Индии

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел РФ поздравил индийского коллегу с успешной посадкой космического аппарата "Чандраян-3" на поверхность Луны, отметив, что это "очень впечатляющее достижение"

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Перед началом встречи министры поприветствовали друг друга. Также Лавров поздравил индийского коллегу с успешной посадкой космического аппарата "Чандраян-3" на поверхность Луны, отметив, что это "очень впечатляющее достижение".

Джайшанкар, в свою очередь, сказал, что в Индии "очень счастливы" (в оригинале - over the moon - с англ. на седьмом небе от счастья) в связи с этим событием. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИндияРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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