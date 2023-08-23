США объявили о планах продажи Тайваню инфракрасных поисково-следящих систем для F-16

Сумма контракта составит $500 млн

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Тайваню инфракрасных поисково-следящих систем для американских истребителей-бомбардировщиков F-16 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Соответствующий запрос на покупку систем был отправлен Тайбэйским экономическим и культурным представительством в США (де-факто посольство острова). В контракте указано, что Тайвань получит запасные части для систем, США при необходимости могут отремонтировать их, а также проведут обучение военнослужащих.

С точки зрения американского правительства, выполнение соглашение отвечает "национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США". Сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент и Пентагон. По версии американских властей, сделка "поддержит постоянные усилия [Тайваня] по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала". Она также якобы "повысит способность [Тайваня] противостоять текущим и будущим угрозам, поддержит политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе".

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд. Пекин требует от Вашингтона прекратить оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.