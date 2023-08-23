Миссия РФ: США превратили заседание СБ ООН по Сирии в бесполезный антисирийский спектакль

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский выразил сожаление, что американское председательство "решило превратить заседание в фарс"

ООН, 23 августа. /ТАСС/. США выбором докладчиков решили превратить заседание Совета Безопасности ООН по Сирии в фарс и бесполезный антисирийский спектакль. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза.

"Внимательно выслушали давно потерявшую связь с Сирией госпожу [заместителя главы организации "Женщины за развитие" Лубну] Алканавати. Наверное, сложно найти что-то более далекое от правды, чем прозвучавшие из ее уст утверждения и измышления, - отметил дипломат. - Сожалеем, что американское председательство решило превратить наше заседание в фарс и бесполезный антисирийский спектакль".