Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР ситуацию на Украине и вопросы безопасности

В российском МИД добавили, что стороны "с удовлетворением отметили высокую динамику политического взаимодействия России и ЮАР, в том числе в ООН, БРИКС и на других международных форумах, близость или совпадение подходов двух стран к основным мировым проблемам"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР Табо Мбеки ситуацию на Украине, взаимодействие на международных площадках и другие вопросы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Особое внимание в ходе беседы было уделено проблематике безопасности, включая ситуацию на Украине и вокруг нее", - сообщили в министерстве по итогам встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

В российском МИД добавили, что стороны "с удовлетворением отметили высокую динамику политического взаимодействия России и ЮАР, в том числе в ООН, БРИКС и на других международных форумах, близость или совпадение подходов двух стран к основным мировым проблемам".

Кроме того, Лавров проинформировал Мбеки о ключевых направлениях и перспективах развития российско-южноафриканского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.