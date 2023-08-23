23 августа, 15:21
Саммит БРИКС - 2023

Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР ситуацию на Украине и вопросы безопасности

В российском МИД добавили, что стороны "с удовлетворением отметили высокую динамику политического взаимодействия России и ЮАР, в том числе в ООН, БРИКС и на других международных форумах, близость или совпадение подходов двух стран к основным мировым проблемам"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР Табо Мбеки ситуацию на Украине, взаимодействие на международных площадках и другие вопросы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Особое внимание в ходе беседы было уделено проблематике безопасности, включая ситуацию на Украине и вокруг нее", - сообщили в министерстве по итогам встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

В российском МИД добавили, что стороны "с удовлетворением отметили высокую динамику политического взаимодействия России и ЮАР, в том числе в ООН, БРИКС и на других международных форумах, близость или совпадение подходов двух стран к основным мировым проблемам".

Кроме того, Лавров проинформировал Мбеки о ключевых направлениях и перспективах развития российско-южноафриканского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияСаммит БРИКС - 2023
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