На Украине возобновили финансовую отчетность политических партий

Этот законопроект является требованием европейских экзаменаторов, сообщила глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины окончательно приняла законопроект, согласно которому украинские политические партии вновь обязаны отчитываться о расходах бюджетных средств. Об этом сообщила глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Верховная рада Украины поддержала законопроект № 9419-1 о возобновлении финансовой отчетности политических партий в НАПК (Национальном агентстве по предотвращению коррупции - прим. ТАСС) по использованию бюджетных средств. Этот законопроект - требование европейских экзаменаторов", - написала она в Telegram-канале.

Согласно документу, парламентские партии должны предоставить финансовые отчеты в течение 90 дней с момента его вступления в силу, а все остальные - в течение 120 дней.

Финансовую отчетность партий на Украине ввели в 2015 году в качестве выполнения требований для получения безвизового режима с Евросоюзом. Но в 2020 году Рада приостановила обязательную финансовую отчетность, ссылаясь на пандемию коронавируса. Возобновление отчетности политических сил являлось одним из требований к украинской власти со стороны Еврокомиссии для запуска переговоров о вступлении Украины в сообщество.

Кроме того, Евросоюз призывал Раду восстановить электронное декларирование доходов депутатов и чиновников, приостановленное с конца февраля 2022 года. 27 июля текущего года украинские парламентарии приняли соответствующий законопроект в первом чтении.

Стремление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата. Для запуска соответствующего переговорного процесса Киеву необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня Еврокомиссия представила предварительный доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в плане борьбы с коррупцией, а также обещали до октября выполнить оставшиеся пять условий.