Зеленский сообщил, что военные просят об усилении мобилизации на Украине

Президент Украины добавил, что мобилизацию усилят после чистки в военкоматах, сотрудники которых за взятки освобождают жителей от призыва

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом призвать больше людей в вооруженные силы страны.

"Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос, будет ли усилена мобилизация.

Зеленский добавил, что мобилизация будет усилена после чистки в военкоматах, сотрудники которых за взятки освобождают украинцев от призыва.

Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации власти продлевали неоднократно. В связи с этим на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет.

17 августа Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.