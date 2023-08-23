Белоруссия рассчитывает получить подтверждение скорейшего приема в члены БРИКС

Министр иностранных дел республики Сергей Алейник выразил уверенность, что расширение БРИКС "позволит существенно нарастить потенциал этой организации"

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает подтверждение скорейшего приема в члены объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

"В принципиальном плане все лидеры стран - членов БРИКС [в ходе проходящего в Йоханнесбурге саммита организации] высказали политическую поддержку расширению членского состава этой организации. И сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство этой организации", - сказал министр на видеозаписи, распространенной пресс-службой внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Алейник выразил уверенность, что расширение БРИКС "позволит существенно нарастить потенциал этой организации".

Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила о том, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов.

Ранее заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.