Главы МИД Франции и Нигерии обсудили ситуацию в Нигере

Стороны также поговорили о вопросах укрепления двустороннего сотрудничества

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава МИД Нигерии Юсуф Маитама Туггар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нигере и восстановление конституционного порядка в этой стране после переворота. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

"В то время, как президент Федеративной Республики Нигерия господин Бола Ахмед Тинубу председательствует на Конференции глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS - прим. ТАСС), министры обсудили региональные и международные вопросы, в частности ситуацию в Нигере. [Колонна] заверила [своего собеседника] в полной поддержке Францией действий ECOWAS, направленных на прекращение попытки путча и восстановление конституционного порядка вокруг президента [Мохамеда] Базума", - говорится в коммюнике.

Кроме того, стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества. Они выразили приверженность укреплению отношений в контексте состоявшегося в июне прошлого года визита президента Нигерии Болы Тинубу в Париж на саммит по новому глобальному финансовому пакту.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.