В Литве установили порядок лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения

Он может быть применен к случаю с российской фигуристкой Маргаритой Дробязко, сообщила пресс-служба

ВИЛЬНЮС, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Литвы установило порядок лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения, что прежде всего может быть применено к случаю с российской фигуристкой Маргаритой Дробязко. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Кабинет министров установил сроки решения подобных проблем в отношении лиц, которые признаны угрожающими национальной безопасности Литвы", - говорится в сообщении.

На подготовку департаментом миграции при МВД документов о лишении гражданства правительство отвело месяц. В случае возникновения опасений относительно угрожающей репутации того или иного лица департамент госбезопасности в течение 10 дней должен представить свое заключение. Затем в течение еще 10 дней вопрос рассматривает МИД. Миграционное ведомство в такой же срок готовит соответствующие документы, которые министр внутренних дел передает президенту для принятия решения.

О Маргарите Дробязко

Эта юридическая коллизия вызвана прецедентом с российской фигуристкой (спортивные танцы на льду) Маргаритой Дробязко. Она получила гражданство Литвы в 1993 году в порядке исключения, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине. Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко.

При этом выяснилось, что юридические процедуры лишения гражданства лиц, которые получили его в порядке исключения, в законах не оговорены. Сейм (парламент) тут же принял необходимые поправки к законам. Двойное гражданство в Литве запрещено, оно возможно лишь в виде исключения, решение утверждается декретом главы государства.